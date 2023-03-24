Моравецкий заявил, что Польша изучает возможность оперативно нарастить производство боеприпасов для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского союза, состоявшегося в Брюсселе, заявил, что страна изучает возможность резко нарастить производство боеприпасов для ВСУ.
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