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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «Я вижу сильное желание ISU не давать нейтральный статус нашим сильным спортсменам, чтобы на соревнованиях много наших не поднималось на пьедесталы»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова  обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в недобросовестной конкуренции.

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