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«Срочно отменить 9 Мая»

«Срочно отменить 9 Мая»

Таджики задумали ответить России за депортацию и содержание мигрантов в аэропортах Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский Массовая депортация граждан Таджикистана из России, а также кадры жизни мигрантов в аэропортах Москвы разозлили таджиков.

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