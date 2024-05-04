«Срочно отменить 9 Мая»

Таджики задумали ответить России за депортацию и содержание мигрантов в аэропортах Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский Массовая депортация граждан Таджикистана из России, а также кадры жизни мигрантов в аэропортах Москвы разозлили таджиков.