Snapdragon 8 Gen 1, подэкранная камера, 16/512 ГБ, 120 Вт и 108 Мп. Новый постер Black Shark 5 Pro

Black Shark анонсирует серию смартфонов Black Shark 5 уже 30 марта. Мы уже знаем, что Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro будут построены на платформах Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Gen 1 соответственно.
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