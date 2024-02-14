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Концерт российского дирижера Курентзиса отменили в Вене по требованию украинцев

Концерт российского дирижера Курентзиса отменили в Вене по требованию украинцев

Венский фестиваль решил отменить концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса из-за недовольства украинского музыканта Оксаны Лынив, которая должна дирижировать Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» 2 июня.

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