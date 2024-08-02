Кирби: Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США до 31 июля не были в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года заключили сделки со следствием.
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