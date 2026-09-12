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Слабое место «Зенита» в гонке с «Краснодаром» Галицкого: Семак рискует снова потерять очки

Слабое место «Зенита» в гонке с «Краснодаром» Галицкого: Семак рискует снова потерять очки

Бросалось в глаза.«Зенит» не без труда дома справился с кризисным «Локомотивом» — футболисты Семака добыли волевую победу: встреча завершилась со счетом 2:1.

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