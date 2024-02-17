Минюст России внес в реестр иноагентов бизнесмена Олега Тинькова

Минюст добавил в реестр иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова*. Он распространял материалы других иноагентов, распространял недостоверные сведения о политике властей России и выступал против военной операции на Украине, – говорится в документе.
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