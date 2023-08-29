Страна и люди

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Аттракцион русской щедрости закрылся. Польша лишилась "грузового фронта" в России

Аттракцион русской щедрости закрылся. Польша лишилась "грузового фронта" в России

После начало СВО поляки радостно поддержали русофобские санкции и продолжили наживаться на русском бензине.

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Комментарии
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ВераВерная
Вот могут же наши окорот быстро дать этим хитрожопым полякам, молодцы! Вот так бы и с остальными соседями поступали! От них тоже проблемы не кончаются.
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12 час.
Александр Чумак
&quot;Птичка сдохла&quot; и халтура для поляков закончилась?!!!. За бензином в Россию только один раз и то по 52 доллара за электронную визу для поляка?!!👍🤣👌😡🤠🤫😁
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12 час.

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