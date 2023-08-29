Аттракцион русской щедрости закрылся. Польша лишилась "грузового фронта" в России
После начало СВО поляки радостно поддержали русофобские санкции и продолжили наживаться на русском бензине.
Комментарии
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Вот могут же наши окорот быстро дать этим хитрожопым полякам, молодцы! Вот так бы и с остальными соседями поступали! От них тоже проблемы не кончаются.
"Птичка сдохла" и халтура для поляков закончилась?!!!. За бензином в Россию только один раз и то по 52 доллара за электронную визу для поляка?!!👍🤣👌😡🤠🤫😁
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