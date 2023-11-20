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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. В топ-100 по итогам сезона семь игроков из России, Джокович восьмой раз закончил год первым

FedEx ATP Rankings Положение на 20 ноября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11245 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8855 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7600 4 (4) Янник Синнер (Италия) 6490 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4805 6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4235 7 (7) Александр Зверев (Германия) 3985 8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3660 9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3245 10 (10) Тэйлор Фриц (США) 3100 15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2520 35 (35) Аслан Карацев (Россия) 1193 39 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1122 49 (49) Александр Шевченко (Россия) 947 67 (58) Павел Котов (Россия) 791   Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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