Сильный дождь ожидается 15 сентября в Нижегородской области

Сегодня вечером, 15 сентября, в Нижегородской области ожидается сильный дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
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