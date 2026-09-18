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Царьград

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Саудовская Аравия одобрила 26 российских молочных компаний для экспорта

Саудовская Аравия одобрила 26 российских молочных компаний для экспорта

Саудовская Аравия расширила список российских производителей молочной продукции до 26 компаний, включая Семикаракорский сыродельный комбинат.

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