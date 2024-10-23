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Царьград

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Администрация Ростова потребовала от "Водоканала" рассказать, куда делись деньги горожан

Администрация Ростова потребовала от "Водоканала" рассказать, куда делись деньги горожан

Депутаты заинтересовались выполнением инвестиционной программы.Депутаты городской думы Ростова-на-Дону дали поручение администрации разузнать, каким именно образом "Ростовводоканал" распоряжается деньгами, которые он получает от жителей региона для улучшения качества воды.

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