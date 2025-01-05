Украина отклонила идею трехсторонних переговоров с Россией и США

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Украинский комик Владимир Зеленский не дал своего согласия на проведение трехсторонних переговоров, в которых также должны были участвовать избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин.
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