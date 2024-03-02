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Рецепт украинских кручеников

Украинская кухня славится разнообразием блюд, особенно из мяса. Мясные рулетики с начинкой, которые хоть раз, но готовила каждая хозяйка, — национальное украинское блюдо, которое именуется кручениками или завиванцами, готовится относительно недолго, а гостям нравится настолько, что тамошним ….

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