Кондуктора из Архангельска обвиняют в сексуальном насилии над девочкой

Перед судом предстанет гражданин Киргизии, сообщает прокуратура Архангельской области.В ходе следствия было установлено, что 14 января 2025 года в общественном транспорте 35-летний мужчина, работавший кондуктором в рейсовом автобусе, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.
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