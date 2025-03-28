Кондуктора из Архангельска обвиняют в сексуальном насилии над девочкой

Перед судом предстанет гражданин Киргизии, сообщает прокуратура Архангельской области.В ходе следствия было установлено, что 14 января 2025 года в общественном транспорте 35-летний мужчина, работавший кондуктором в рейсовом автобусе, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.