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Царьград

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Режим ЧС введён на Ямале: Тарко-Сале срочно эвакуирует жителей

Режим ЧС введён на Ямале: Тарко-Сале срочно эвакуирует жителей

В результате разрушения защитной насыпи из-за поднятия уровня реки в Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ, объявлен режим ЧС.

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