Будет ли запрет на продажу алкоголя в День России?

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Комментарии
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Зоя Копань
Запрет, не запрет, а свинья грязь найдёт, все это показуха! Кто захочет и заранее купит, а вот алконавтам похмеляться и негде будет, разве что самогоном у доброй бабули! Да и стали меньше пить в стране  или мне только кажется...
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