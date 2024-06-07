Будет ли запрет на продажу алкоголя в День России? Ирэн ОрлонскаяПредложение депутата Госдумы о запрете продажи алкоголя в День России вызвало обсуждения в обществе.
Будет ли запрет на продажу алкоголя в День России?
Комментарии
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Зоя Копань
Запрет, не запрет, а свинья грязь найдёт, все это показуха! Кто захочет и заранее купит, а вот алконавтам похмеляться и негде будет, разве что самогоном у доброй бабули! Да и стали меньше пить в стране или мне только кажется...
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