Пушков: выборы в ЕП во Франции оказались провалом самого Макрона

Это поражение для проводимой им политики Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент обернулись провалом для самого французского лидера Эммануэля Макрона и проводимой им политики.
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