Стало известно, почему США передумали бомбить Иран

США отложили крупную военную операцию против Ирана из-за опасений, что масштабный удар истощит запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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