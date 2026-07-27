Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно, почему США передумали бомбить Иран

Стало известно, почему США передумали бомбить Иран

США отложили крупную военную операцию против Ирана из-за опасений, что масштабный удар истощит запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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