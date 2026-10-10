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Царьград

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Осколки, закрытие аэропортов, пострадали люди, более 500 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 9 октября

Осколки, закрытие аэропортов, пострадали люди, более 500 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 9 октября

Сегодня, 10 октября 2026 года, Россия пережила массированную атаку дронов ВСУ. 560 вражеских беспилотников атаковали регионы России.

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