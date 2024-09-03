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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джессика Андраде обвинила тренера в краже двух миллионов долларов: «Иск уже подан»

«У нас идет судебный процесс по поводу денег, которые были переведены. Это случилось, когда тренер занимался моими финансами, а у меня не было к ним доступа.

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