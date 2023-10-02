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Контрольно-счетная палата Самары выявила нарушения в действиях департамента транспорта

Контрольно-счетная палата Самары выявила нарушения в действиях департамента транспорта

Проверка проводилась в части использования муниципальным предприятием субсидий.Денежные средства предоставлялись предприятию с целью финансового обеспечения расходов, направленных на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды.

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