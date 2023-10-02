Контрольно-счетная палата Самары выявила нарушения в действиях департамента транспорта

Проверка проводилась в части использования муниципальным предприятием субсидий.Денежные средства предоставлялись предприятию с целью финансового обеспечения расходов, направленных на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии