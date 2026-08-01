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Царьград

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Тело доцента МГУ нашли в лесу на Селигере: причину смерти выяснят судмедэксперты

Тело доцента МГУ нашли в лесу на Селигере: причину смерти выяснят судмедэксперты

В настоящий момент причина смерти 77-летнего доцента МГУ неизвестна, её установят эксперты.Поиски пропавшего преподавателя МГУ завершились трагически: тело Владимира Кржевова обнаружено в Тверской области.

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