Тело доцента МГУ нашли в лесу на Селигере: причину смерти выяснят судмедэксперты

В настоящий момент причина смерти 77-летнего доцента МГУ неизвестна, её установят эксперты.Поиски пропавшего преподавателя МГУ завершились трагически: тело Владимира Кржевова обнаружено в Тверской области.
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