Мошенник из Тулы обманул 37 человек от Карелии до Хабаровского края

Дело о межрегиональном мошеннике направлено в суд, сообщили в телеграм-канале МВД Карелии. Следователи карельской полиции выявили 37 эпизодов дистанционного мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба.
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