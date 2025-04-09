Продолжающаяся военная модернизация принесла Москве больше пользы, чем хотелось бы многим на Западе. Одной из таких систем, хорошо себя зарекомендовавших на Украине и принесших российской армии решающее тактическое преимущество, стала самоходная гаубица 2С35 “Коалиция-СВ”, сочетающая в себе технологии 21-го века с давними традициями и признанной надежностью инженерной школы России.