Тренерский штаб молодежной сборной России (игроки до 20 лет) во главе с Андреем Мироновым определился с составом для подготовки к международному турниру «Кубок Будущего», который пройдет с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный».
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