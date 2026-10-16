Тренерский штаб молодежной сборной России (игроки до 20 лет) во главе с Андреем Мироновым определился с составом для подготовки к международному турниру «Кубок Будущего», который пройдет с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный».