Россиян предупредили о проблемах с банковскими картами в Турции

Американские санкции действительно создали проблемы в работе банковских карт в Турции, поэтому россиянам, которые хотят поехать в республику, лучше заранее прорабатывать вопросы оплаты или запастись наличными.
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