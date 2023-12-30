В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники посетили ребят из социального центра

В Шарыпово по доброй традиции в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и члены Общественного совета поздравили воспитанников подшефного Центра социальной помощи семье и детям «Шарыповский» с наступающими новогодними праздниками.
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