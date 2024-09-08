Крутой вопрос на смекалку, который советские знатоки «Что? Где? Когда?» обидно продули, а наша бабушка ответит в два счета

А вы сможете? Тряхните стариной и смекалкой! фото: YouTubeЭтот замечательный вопрос положила к нашим ногам волна, набежавшая из архивов «Что? Где? Когда?», и спасибо ей за это! Прозвучал он в первой игре зимней серии 1991 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии