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Крутой вопрос на смекалку, который советские знатоки «Что? Где? Когда?» обидно продули, а наша бабушка ответит в два счета

Крутой вопрос на смекалку, который советские знатоки «Что? Где? Когда?» обидно продули, а наша бабушка ответит в два счета

А вы сможете? Тряхните стариной и смекалкой! фото: YouTubeЭтот замечательный вопрос положила к нашим ногам волна, набежавшая из архивов «Что? Где? Когда?», и спасибо ей за это! Прозвучал он в первой игре зимней серии 1991 года.

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