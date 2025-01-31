Музей Москвы представил выставку о монументальной живописи столицы

В Музее Москвы открылась выставка «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы». Проект, созданный совместно с Росизо, посвящен искусству городского пространства столицы: мозаикам, барельефам, витражам и сграффито.
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