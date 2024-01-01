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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хирн заявил об отмене боя Джошуа и Уайлдера: «Деонтей не в форме, поединок пока мертв»

«На данный момент бой мертв. Организаторы больше не видят в нем того, что видели раньше. Планируемых цифр не будет, потому что Уайлдер сейчас не в форме.

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