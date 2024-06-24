Оздоровительный лагерь с радостью принял новых жителей! В "Золотом колосе" стартовала вторая профильная смена "Движения Первых".
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Оздоровительный лагерь с радостью принял новых жителей! В "Золотом колосе" стартовала вторая профильная смена "Движения Первых".