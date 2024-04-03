Во всем мире 5 апреля отмечают Всемирный день супа, одного из самых полезных блюд для здоровья человека Полина АвдотьеваВо многих государствах нашей планеты в нынешнюю пятницу, 5 апреля 2024 года, люди отмечают Международный день супа.