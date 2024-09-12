О некоторых моментах эвакуации танковых заводов СССР в годы войны

Сергей Устьянцев об эффективности работы заводов на новом месте, различии в менталитетах рабочих из разных областей страны и различных принципах работы танковых конструкторских бюро в СССР.
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