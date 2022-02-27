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БИЛЯЛЕТДИНОВ: Приползут еще, будут соревноваться между собой, кто нас больше ублажит. А без спонсорства ЛЧ деньги будут работать внутри страны

БИЛЯЛЕТДИНОВ: Приползут еще, будут соревноваться между собой, кто нас больше ублажит. А без спонсорства ЛЧ деньги будут работать внутри страны

«Да, не будем спонсировать Лигу чемпионов - сэкономим средства на какие-то свои проекты: футбольные школы, юношеский футбол, на что-нибудь еще, - отозвался на злобу дня экс-главный тренер «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов.

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