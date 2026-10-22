🕊В память о погибших: В Симферополе прошла акция «Дни белых журавлей» Акция посвящена празднованию Дня белых журавлей — 22 октября день светлой памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений.
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