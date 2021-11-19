Расписание двух поездов на участке Тайшет – Ния БАМа изменится на 10 дней

Расписание пассажирских поездов на участке Тайшет – Ния БАМа изменится с 22 ноября. Разница с действующим расписанием у составов № 298 Новосибирск — Тында и 25 ноября — пассажирского поезда № 98 Кисловодск — Тында составит от +1 до +20 минут.