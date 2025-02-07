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Болсонару заявил, что выведет Бразилию из БРИКС, если снова станет президентом

Болсонару заявил, что выведет Бразилию из БРИКС, если снова станет президентом

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что выведет страну из БРИКС, если снова станет займет президентский пост.

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