Болсонару заявил, что выведет Бразилию из БРИКС, если снова станет президентом

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что выведет страну из БРИКС, если снова станет займет президентский пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию
- Генерал Путина поймал ВСУ в "кровавую ловушку": Тысячи солдат в "котлах". Два контрнаступа "захлебнулись" за сутки. Сводка с фронтов СВО
Свежие комментарии