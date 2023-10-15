Аптеки превратились в большой бизнес: мажилисмен о ценах на лекарства

На правительсвенном часе в Мажилисе Парламента с участием Министерства здравоохранения депутат Даулет Мукаев поднял вопрос о большом разрыве в ценах на препараты в разных аптеках, передаёт корреспондент BaigeNews.
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