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Мы соседи по планете

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6 стереотипов о мужчинах и женщинах, подтвержденных наукой

6 стереотипов о мужчинах и женщинах, подтвержденных наукой

Дамы, не обижайтесь, но мужчины лучше вас ориентируются на местности. Мужчины, не обижайтесь, но дамы лучше вас справляются с несколькими делами одновременно.

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ре
рита елина
УЛИЧИЛА Я МУЖА НА ИЗМЕНЕ ПО УМНОМУ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ЕГО НОМЕРУ ЭТО ПРОГРАММА ХИТРАЯ .Моя подруга посоветовала мне обратится к ее знакомому айтишнику который может помочь разобраться в таком щепетильном вопросе набрали ему он посоветовал поставить ему удаленно на его номер классную программку, после чего я смоглаА как прослушивать так и записывать все ого звонки как входящие так и исходящие, перехватыв­алась вся его переписка и копии писем приходили ко-мне и я знала адрес где и с кем он якобы работает,а потом вскрыл всю его старую переписку за год . 3акончилась моя тем что я узнала как верный муженек уже как три года жил на две семьи с подругой бывшей . ДмИтРиЙ если бы мне помог разъяснить данный вопрос сколько он мне мозги пудрил звоните думаю поможет девятьсоТ шесдесяТвос­емь шестьсоТ сороКдевять нолЬдвАнолЬтри. Лучше раз поплакать узнав правду,чем всю жизнь с кабелем мучится и дуымать что ты единственная и любимаЯ
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