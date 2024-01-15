6 стереотипов о мужчинах и женщинах, подтвержденных наукой

ре

рита елина

УЛИЧИЛА Я МУЖА НА ИЗМЕНЕ ПО УМНОМУ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ЕГО НОМЕРУ ЭТО ПРОГРАММА ХИТРАЯ .Моя подруга посоветовала мне обратится к ее знакомому айтишнику который может помочь разобраться в таком щепетильном вопросе набрали ему он посоветовал поставить ему удаленно на его номер классную программку, после чего я смоглаА как прослушивать так и записывать все ого звонки как входящие так и исходящие, перехватыв­алась вся его переписка и копии писем приходили ко-мне и я знала адрес где и с кем он якобы работает,а потом вскрыл всю его старую переписку за год . 3акончилась моя тем что я узнала как верный муженек уже как три года жил на две семьи с подругой бывшей . ДмИтРиЙ если бы мне помог разъяснить данный вопрос сколько он мне мозги пудрил звоните думаю поможет девятьсоТ шесдесяТвос­емь шестьсоТ сороКдевять нолЬдвАнолЬтри. Лучше раз поплакать узнав правду,чем всю жизнь с кабелем мучится и дуымать что ты единственная и любимаЯ