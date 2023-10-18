В Новосибирске ветеран-огнеборец спас из пожара пенсионера

Ветеран пожарной охраны первым оказался на месте пожара. В садовом обществе «Изумруд» ветеран пожарной охраны первым оказался на месте пожара, вытащил из горящего дачного дома 85-летнего мужчину и вызвал на помощь коллег.
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