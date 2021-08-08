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Ни один российский спортсмен не заразился COVID-19 во время Олимпиады в Токио

Ни один российский спортсмен не заразился COVID-19 во время Олимпиады в Токио

Главный врач российской сборной на Олимпийских играх в Токио Андрей Жолинский заявил, что ни один спортсмен из РФ не заразился коронавирусом в Олимпийской деревне в ходе проведения мероприятия.

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