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Шольц: ФРГ даже не обсуждает поставки истребителей F-16 на Украину

Шольц: ФРГ даже не обсуждает поставки истребителей F-16 на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие Германии в поставках F-16 на Украину даже не обсуждается, цитирует немецкого канцлера телеканал N-TV.

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