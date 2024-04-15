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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Звезда "Властелина колец" отказался возвращаться к роли Элронда

Звезда "Властелина колец" отказался возвращаться к роли Элронда

Хьюго Уивинг заявил, что герой был для него не самым приятным 64-летний австралийский актер Хьюго Уивинг, исполнивший роль Элронда во "Властелине колец", заявил, что не хотел бы возвращаться к этому образу.

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