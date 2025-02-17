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Царьград

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Николаев после вчерашнего удара по ТЭЦ остался без электрогенерации

Николаев после вчерашнего удара по ТЭЦ остался без электрогенерации

В городе нет тепла, не работает ПВО.Утром 16 февраля в ходе серии массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины русской армией серьезные повреждения получила Николаевская ТЭЦ.

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