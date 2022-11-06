Медаль кубка России завоевала бадминтонистка из Уссурийска

В Москве прошел Открытый Кубок России по спорту глухих (бадминтон). В соревнованиях участвовали более 50 слабослышащих бадминтонистов, в том числе заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Сурдлимпийских игр.