Велемудр. Мир тесен.

22 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Слава стойким Вятичам, долгое время сопротивлявшимся крестоносцам, и хранившим веру чуров своих.Загадочный город ...
  • Аленка 666
    К сожалению, в современных условиях жить так нереальноТо, что делает же...
  • Валентин Воробьев
    Что за хрень! "Русский" совсем никакое уже не прилагательное, используется в качестве существительного. В великом мог...Почему РУС, а не ...

Почему РУС, а не РУССКИЙ?

Почему РУС, а не РУССКИЙ?

Каждое слово создаёт определённый качественный резонанс с телом и сущностью говорящего. Одно слово может пробудить спящую генетику, другое, даже очень близкое, но имеющее совершенно другое предназначение – оставит эту генетику «спать» дальше.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх