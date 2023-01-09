Почему РУС, а не РУССКИЙ?

Каждое слово создаёт определённый качественный резонанс с телом и сущностью говорящего. Одно слово может пробудить спящую генетику, другое, даже очень близкое, но имеющее совершенно другое предназначение – оставит эту генетику «спать» дальше.
Каждое слово создаёт определённый качественный резонанс с телом и сущностью говорящего. Одно слово может пробудить спящую генетику, другое, даже очень близкое, но имеющее совершенно другое предназначение – оставит эту генетику «спать» дальше.
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