Цех-логово националистов с «Азовстали» попал в объективы видеокамер

globallookpress.com / Victor / XinHua Газета «Известия» показала цех на мариупольском заводе «Азовсталь», где укрывались бойцы нацбата «Азов»* (в отношении ряда участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) во время осады комбината.
globallookpress.com / Victor / XinHua Газета «Известия» показала цех на мариупольском заводе «Азовсталь», где укрывались бойцы нацбата «Азов»* (в отношении ряда участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) во время осады комбината.
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