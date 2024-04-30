МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 095 подписчиков

Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио

Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио

© РИА Новости . Евгений Биятов Вчера 13K прочитали Правящая Либерально-демократическая партия Японии, которой руководит премьер-министр Фумио Кисида, потерпела разгромное поражение на дополнительных выборах, где проходила борьба за три важных места в местном парламенте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Кисет остался без табака? Туда ему и дорога!👀👈😜👍
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх